Autarcas do Alentejo Central lamentam falta de dados sobre casos de Covid-19

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), Carlos Pinto de Sá, lamentou hoje a ausência de dados atualizados sobre os casos de covid-19 nos concelhos do território, alertando que a situação causa "preocupações e dificuldades".

Segundo disse à agência Lusa o também autarca de Évora, eleito pela CDU, as câmaras municipais do Alentejo Central não estão a receber, há cerca de uma semana, dados atualizados sobre os casos de covid-19 nos respetivos concelhos.

No caso de Évora, indicou, a câmara municipal está "há sete dias, desde o dia 12", sem dados da Saúde Pública, o que está a causar "preocupações e dificuldades", nomeadamente "na preparação do trabalho, planeamento e resposta aos casos".

Por outro lado, Pinto de Sá alertou que "a população, quando não conhece os dados" da pandemia nos seus concelhos", começa a pensar que pode haver uma situação mais grave do que aquela que realmente existe e, naturalmente, põe em causa a credibilidade" da informação.

"Não tenho informação do que é que pode estar a causar a falta de dados. Há zonas do Alentejo em que os municípios continuam a receber dados, mas aqui não. Admito que possam existir problemas ou alterações no sistema de dados", sublinhou.

Segundo o presidente da CIMAC, o Governo e as entidades competentes já foram alertados para o descontentamento dos autarcas e para a "necessidade de serem facultados dados atualizados" da pandemia.

Várias câmaras municipais do Alentejo Central, como as de Estremoz, Vila Viçosa e Viana do Alentejo, já manifestaram preocupação com a ausência de dados da pandemia de covid-19.

O município de Viana do Alentejo, presidido pelo socialista Bernardino Bengalinha Pinto, informou hoje que não tem divulgado os dados referentes ao concelho porque "não os tem recebido das entidades oficiais, desde o dia 14".

Já o de Estremoz, liderado por Francisco Ramos, eleito por um movimento independente, indicou na quarta-feira que não tem dados atualizados sobre o concelho desde o dia 12.

Portugal contabiliza pelo menos 3.632 mortos associados à covid-19 em 236.015 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).