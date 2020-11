Autarcas do Vale do Sousa contra novas medidas restritivas da Covid-19

Os presidentes das câmaras de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras estão em "total discordância" com a implementação de medidas mais restritivas para as populações daqueles concelhos, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

Em comunicado, os três autarcas indicam que "as instituições, as empresas e as comunidades destes municípios, e as próprias famílias, têm acatado e implementado no terreno todas as decisões e orientações emanadas pelo poder central e seus organismos, relativamente à situação pandémica em que vivemos". Acrescentam que "as câmaras municipais implementaram, inclusive, um conjunto de medidas complementares tendentes ao controlo e combate da propagação desta doença, bem como para mitigação das suas consequências, ao nível económico e social".

Entendem que, apesar dos valores alarmantes de contágio, os três concelhos "apresentam, na última semana, resultados francamente animadores em matéria de redução de novos casos". Desta forma, perante a intenção de o Governo vir a adotar medidas ainda mais restritivas para estes Concelhos, os presidentes das câmaras de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira "fizeram saber, hoje, ao senhor primeiro-ministro, Dr. António Costa, que estão em total discordância na aprovação e, consequente implementação nestes territórios de medidas ainda mais cerceadoras dos direitos e liberdades individuais destas populações e castradoras da atividade económica".