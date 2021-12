Autarcas temem colapso económico em Vilar Formoso

Entrou esta segunda-feira em funcionamento o troço que liga a autoestrada portuguesa A25 à espanhola A62. São oito quilómetros de via que custaram quase 40 milhões de euros (15 milhões a Portugal e 24 milhões a Espanha) que permitem uma circulação contínua em perfil de autoestrada que contorna as localidades de Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro. A obra, porém, não agrada a todos.“É um projeto importante para Portugal e Espanha, mas para Vilar Formoso e Fuentes este não é um dia de festa, porque esta estrada vai afastar o tráfego internacional do centro destas localidades, o que prejudica o comércio e a restauração. Este território pode entrar em colapso económico”, afirma António Machado, presidente da Câmara de Almeida, ao reclamar apoios e contrapartidas. Jorge Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas, diz que “o Governo está a trabalhar com a autarquia para encontrar pontos de atratividade”.