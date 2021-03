Autarquia de Manteigas contesta título de risco extremo

Manteigas é o concelho do País com o maior risco de contágio por Covid-19, segundo a DGS. O município apresenta uma taxa de incidência de 1896 casos por 100 mil habitantes, resultante do acumular de novas infeções entre os dias 10 e 22 de fevereiro, e mantém-se no grupo de risco extremo. Uma classificação que a autarquia contesta porque no concelho há apenas 16 casos ativos.“Se há uma semana o número de casos ultrapassava a meia centena e nos colocava no grupo de risco extremo, os 16 casos atuais colocam-nos no grupo de risco moderado”, diz Esmeraldo Carvalhinho, presidente da câmara. O autarca reclama uma “avaliação diária ou semanal porque num município que vive essencialmente do turismo, este rótulo é prejudicial à economia”.