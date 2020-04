Autarquia de Porto de Mós disponibiliza 120 mil máscaras

A Câmara de Porto de Mós, no distrito de Leiria, iniciou esta semana a distribuição de 120 mil máscaras pelos 24 mil munícipes.

Os interessados podem fazer a inscrição através de uma plataforma digital, para depois receberem uma SMS, com a hora para levantar os materiais. Cada kit individual inclui cinco máscaras de proteção. Nas zonas mais remotas, as entregas são feitas pelos vizinhos ou, caso seja necessário, pelos presidentes de junta. No futuro, a autarquia pretende criar uma plataforma onde os munícipes possam adquirir as máscaras a fabricantes locais.



CM Jorge Vala, presidente da câmara. "Vamos ter de estar preparados para ser mais independentes, sobretudo de mercados longínquos", frisou.