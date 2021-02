Autarquia disponibilizou sistema inovador de inquéritos epidemiológicos à ARS-Norte

Paços de Ferreira, um dos municípios mais fustigados no pico da pandemia no ano passado, disponibilizou à ARS-Norte a Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento.A EMA tem como missão a realização de inquéritos epidemiológicos de forma a ajudar Unidades de Saúde Pública do país que possam estar com dificuldade em gerir a situação possam ter a ajuda do equipamento e da equipa.Em nota enviada à comunicação social, a autarquia explica que foram ainda disponibilizados técnicos para dar formação e ferramentas a quem delas necessitar. Para além disso, disponibilizou a equipa de colaboradores da câmara para realizar esse trabalho com as unidades de saúde."Paços de Ferreira necessitava deste tipo de solidariedade que teria dado algumas vantagens quando nós estivemos no epicentro da pandemia", realçando que "esta disponibilização segue juntamente, apenas e só, com a humildade de quem já viveu situações que não quer que outros as vivam", explicou o presidente da Câmara, Humberto Brito. Desde o início de novembro que a autarquia pacense tem esta equipa a trabalhar com o principal objetivo de efetuar, numa primeira fase, o contacto a casos positivos para recolha de informação e necessidades.Segundo a autarquia "com este sistema informático foi possível entrar em contacto com casos mais antigos e progressivamente foi possível recuperar o atraso que se verificava".