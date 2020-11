Autarquia quer os dois Titans de Leixões classificados

A União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira defende que os dois Titans do porto de Leixões devem ser classificados como património de interesse nacional. Após a Administração dos Portos do Douro, de Leixões e Viana do Castelo (APDL) ter anunciado, esta sexta-feira, o restauro e reinstalação do histórico guindaste do molhe sul, em Matosinhos, a autarquia "exige que ambos os equipamentos sejam salvaguardados".

"O guindaste existente no molhe Norte (Leça da Palmeira), além da sua elevada importância identitária e histórica, também poderá fazer parte da arqueologia industrial e, quem sabe, devido à sua singularidade mundial, poder ser, a par do agora apresentado para o molhe Sul (Matosinhos), classificado como elemento de interesse nacional. Por tudo isto, enviaremos um ofício ao senhor ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, bem como à senhora ministra da Cultura e Direção Geral do Património Cultural, procurando sensibilizar o Governo para a necessidade de também

preservar, replicar ou restaurar o Titan do Molhe Norte e considerá-los elementos de interesse nacional", afirma Pedro Sousa, presidente da união de freguesias.

Em comunicado, o autarca considera que "há que respeitar a Declaração de Impacte Ambiental da obra do prolongamento do quebra-mar de Leixões, ou seja, em relação ao Titan Norte, segundo a Autoridade Portuguesa do Ambiente, a APDL terá mesmo que fazer uma de três coisas: preservar no local; desmantelar para remontar ou encontrar um local alternativo para os musealizar".

Pedro Sousa agradece o investimento da APDL no Titan do molhe Sul. "Mas quando falamos de respeito pela história de um povo, pela sua identidade e pela sua memória, a verdade é que não estaremos a fazer mais do que a nossa obrigação. Enquanto responsáveis locais, temos mesmo que continuar a contribuir para a sã convivência entre a Cidade e o Porto de Leixões. Hoje, sem dúvida, foi dado um importante passo neste desígnio. Agora faltará aquele Titânico para que ambas as margens do rio Leça, ambos os molhes e os dois territórios sejam,

efetivamente, respeitados e valorizados", conclui.