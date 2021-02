Autarquia subsidia propinas no Superior em Castelo Branco

A Câmara de Castelo Branco vai investir 264 mil euros para apoiar os alunos do Politécnico albicastrense do concelho. “Vamos comparticipar em 50% as propinas de licenciaturas e cursos técnicos superiores profissionais, e 25% nos mestrados num programa que abrange 845 estudantes”, adianta José Alves, presidente do município.O objetivo, diz, “é evitar interrupções de estudos devido às dificuldades que a pandemia está a criar às famílias”. “A minha mãe deixou de trabalhar e o curso implica muitas despesas. Pensei suspender a matrícula”, revela Ivo Barreiros, aluno do 5º ano de Design de Moda.