Autarquias exigem retorno da pesca lúdica

As Câmaras Municipais do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, manifestam hoje a sua preocupação relativamente à proibição da pesca lúdica, defendendo a urgência do levantamento das restrições em vigor para a prática da pesca lúdica e do mariscar nesta região, manifestando o sentimento das populações residentes nestes concelhos.

Em comunicado, os autarcas de Aljezur, Odemira, Sines e Vila do Bispo fazem eco do sentimento das populações destes concelhos, defendendo que "a pesca lúdica deve ser encarada como uma atividade desportiva que ajuda a economia familiar, mas também contribui para manter a mente e o corpo sãos".

Assim exigem que, de "uma forma responsável e ponderada, estas atividades possam ser retomadas no contexto de um desconfinamento responsável, se necessário faseado por freguesias, permitindo aos residentes voltar a pescar ou mariscar na sua própria freguesia".

Em comunicado, os autarcas referem que "o esforço coletivo que tem sido feito pelas gentes destes concelhos, que se viram privados de uma série de atividades a bem de um motivo maior, a saúde e a vida humana deve ser reconhecido. A missiva apela e tenta sensibilizar o Governo para permitir um deconfinamento gradual para a pesca lúdica, ainda que mantendo a proibição de circulação entre concelhos".

"Esta medida, além da questão cultural enraizada nestas populações é fundamental para o bem-estar de muitas famílias, numa altura em que além das dificuldades financeiras, subsistem preocupações com a saúde mental de muitas pessoas" conclui o comunicado conjunto das quatro autarquias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina.