Autarquias vão poder ‘regular’ Uber e Cabify

Proposta foi feita pelo Partido Socialista como resposta às exigências dos taxistas.

Por Francisca Genésio e Bernardo Esteves | 08:39

Depois de oito dias de protesto, os taxistas decidiram ontem "desmobilizar de forma ordeira". A decisão surgiu depois de o Partido Socialista ter prometido ao setor transferir as competências de regulamentação para as autarquias, no âmbito do processo de descentralização.



Esta era uma das sugestões dos taxistas ao Governo, já que a principal critica à lei que regula as plataformas eletrónicas tem que ver com a não fixação de um número limite de veículos com licença para circular. O vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Carlos Pereira, frisou que não se trata de "nenhuma alteração à lei que está em curso, que vai entrar em vigor no dia 1 de novembro".



Segundo Florêncio de Almeida, da Antral, ontem foi "um dia muito triste", porque os taxistas ainda não alcançaram "uma vitória total". Já Carlos Ramos, presidente da Federação Portuguesa do Táxi, gritou alto "vitória, vitória". "Sempre defendemos que devia ser transferida para as câmaras a competência de fixar contingentes também deste tipo de viaturas e o PS fez--nos essa proposta." Para hoje está marcada uma reunião com o PSD. Mais de 500 taxistas marcharam ontem dos Restauradores ao Parlamento. O primeiro-ministro, António Costa, destacou os "direitos exclusivos" dos taxistas.



"Colocar pagamento eletrónico em todos os táxis é a solução"

Pedro Alves é taxista em Lisboa há 30 anos e foi um dos 500 profissionais presentes na manifestação de ontem, junto à Assembleia da República. Para o motorista de táxi, as plataformas eletrónicas "são interessantes mas têm de ter regras". O taxista defende que a solução para terminar com o braço de ferro entre o setor do táxi e o Governo passa por "colocar pagamento eletrónico em todos os táxis" e definir contingentes. "Em 30 anos de serviço, já conheço mais motoristas da Uber do que taxistas", disse.



PORMENORES

Aplicação da lei

A lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte foi promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 31 de agosto, e entra em vigor a 1 de novembro.



Quatro plataformas

Em Portugal, existem atualmente a funcionar quatro plataformas eletrónicas de transporte: a Uber, a Cabify, a Taxify e a Chauffeur Privé.



Jornalistas atingidos por ovos atirados durante o discurso

Os jornalistas que faziam a cobertura dos discursos de Florêncio de Almeida e de Carlos Ramos sobre o final do protesto foram atingidos por ovos lançados por taxistas na praça dos Restauradores, em Lisboa. "Não estraguem, não estejam a mandar ovos para a comunicação social.



As pessoas estiveram aqui a trabalhar connosco, são profissionais como vocês", apelou Carlos Ramos, da Federação Portuguesa do Táxi. O dirigente instou os presentes a denunciarem os autores: "Quem se apercebeu deve comunicar quem mandou ovos." Ninguém denunciou.