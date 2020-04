Autistas infetados por coronavírus em Leiria pedem equipamentos informáticos

A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Leiria fez esta quarta-feira um apelo em nome dos seus utentes que estão em isolamento, por estarem infetados com a Covid-19, em que pede equipamento informático - computador ou tablet - para facilitar o contacto com os familiares e para atividades virtuais.



Dos 14 utentes do lar residencial, 9 estão em isolamento nas instalações e cinco com as famílias, de quarentena. A estes, somam-se os quatro utentes do centro de atividades ocupacionais. "Tem sido cada vez mais difícil, tanto para os nossos utentes como para os seus familiares manterem-se afastados", disse esta quarta-feira ao CM Hugo Pereira. Por isso, comunicarem por videochamada será de "extrema importância".