Auto testes vendidos em Portugal dão falsos positivos

As autoridades irlandesas e alemãs estão a desaconselhar a venda e utilização de auto testes da marca Genrui, que também é vendida nos supermercados em Portugal. Vários utentes denunciaram que os testes desta marca deram falso positivo.



Na Irlanda, a Autoridade Reguladora dos Produtos de Saúde (HPRA) recebeu mais de 550 queixas relativas aos resultados errados dos auto testes, recomendando a sua retirada preventiva do mercado. Na Alemanha, os testes foram utilizados por escolas de Hamburgo e os resultados incorretos levaram à tomada de medidas. "Os testes rápidos da marca Genrui dão frequentemente positivo para a infeção por Covid-19, resultado esse que é desmentido por um teste PCR.





Este elevado número de falsos positivos perturba a comunidade escolar e leva a um grande número de reações das escolas e dos pais. Por isso, a autoridade de saúde aconselha a comunidade escolar de Hamburgo a comprar novos testes ", justificou a Autoridade de Hamburgo para as Escolas e o Ensino e Formação Profissional.

Em Portugal, os auto testes da marca chinesa Genrui são vendidos em supermercados, com o Continente, Mercadona ou Pingo Doce. Em outubro do ano passado a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) ordenou a retirada do mercado dos auto testes, devido a uma falha na rotulagem, que não correspondia à que tinha sido aprovada pela autoridade. Um mês antes, o Infarmed, após ter recebido reclamações, alertara para problemas relacionados com o volume de líquido insuficiente ou inexistente no tubo de diluição da amostra, o que impedia a conclusão do teste e a obtenção de um resultado válido. O CM questionou o Infarmed, mas não obteve resposta.