Autoagendamento da dose de reforço da Covid-19 disponível para maiores de 60 anos

Esta quarta-feira tem início o autoagendamento da dose de reforço da Covid-19 para pessoas com 60 ou mais anos, sendo posteriormente alargado até à faixa etária dos 50 ou mais anos.



A Direção-Geral da Saúde atualizou a Norma 002/2021, relativa à Campanha de Vacinação Contra a Covid-19, recomendando a administração da dose de reforço a pessoas com 50 ou mais anos.



A Norma relativa à vacinação contra a Gripe foi também atualizada. A vacinação gratuita contra a Gripe será igualmente alargada, no atual contexto pandémico, às pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos.







Até ao momento foram vacinadas 2,2 milhões de pessoas contra a gripe, das quais 1,7 milhões acima dos 65 anos.