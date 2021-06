Os maiores de 45 anos podem, desde a tarde desta sexta-feira, realizar o autoagendamento da toma da vacina contra a Covid-19. No entanto, avisa a ‘task force’ que coordena o processo de imunização no País, só haverá vagas disponíveis nesta faixa etária (45-49) a partir do dia 14.Ao início da manhã desta sexta-feira, o portal criado pelo Governo para inscrição na vacinação dava já...