Autoagendamento para vacinação Covid de crianças dos 7 aos 11 anos já está disponível. Aceda aqui

Ficou disponível, esta terça-feira, no portal do SNS , o autoagendamento para vacinação Covid de crianças dos 7 aos 11 anos.

A vacinação desta faixa etária arranca no próximo fim de semana de 15 e 16 de janeiro.





O Governo prevê que sejam imunizadas mais de 600 mil menores até meados de março.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.



O agendamento para a dose de reforço contra a Covid-19 dos cidadãos com 55 ou mais anos que foram vacinados com uma dose da vacina Janssen continua disponível.



Para além destas duas novidades, o portal do SNS mantém a possibilidade de agendamento para a dose de reforço contra a Covid-19 dos cidadãos que tenham mais de 40 anos.