Autocaravanismo sem regras ameaça turismo

Autocaravanas e carrinhas transformadas invadiram este verão de uma forma ilegal os parques de estacionamento junto das praias da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano. "É um atentado à dignidade de quem gosta de fazer turismo com uma autocaravana", garante o presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo, Manuel Rosa Bragança, que pede "multas mais pesadas".Trata-se de uma prática classificada de caravanismo selvagem e que ameaça o turismo, sendo necessária uma campanha de sensibilização, alertando "para a natureza do parque e consequente degradação do ambiente", avançou o diretor regional do Algarve do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O instituto reforçou a fiscalização, com 1089 autos nos primeiros seis meses deste ano."A colocação de sinalização de proibição de circulação de autocaravanas permite a atuação da GNR no âmbito do código da estrada com a cobrança na hora", informou à agência Lusa.O dirigente da federação sublinha, contudo, que "num lugar em que é permitido estacionar fora dos parques de estacionamento das praias, os condutores de uma autocaravana não podem ser multados se decidirem pernoitar". "Não podem é esticar toldos e colocarem mesa e cadeiras no exterior, como se fosse campismo", explicou.O presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo, Manuel Rosa Bragança, salienta que as pessoas quando alugam uma autocaravana devem ser esclarecidas que "estacionar não é o mesmo que acampar". Por sua vez, Filipe Matos, da direção da Associação de Caravanismo de Portugal sublinha que "as leis são para cumprir".