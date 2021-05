Autocarro da linha 400 do Porto regressa no sábado com concertos até 19 de junho

O autocarro da linha 400, que liga o centro do Porto a Azevedo, freguesia de Campanhã, vai ser ativado no sábado com um ciclo de concertos de Samuel Martins Coelho, Arianna Caselas, Julius Gabriel e Conferência Inferno.

Em comunicado, a organização divulgou hoje que todos os sábados até 19 de junho, um(a) artista convidado(a) apresentará o seu trabalho na "Linha Musical 400", num primeiro momento na direção Aliados - Azevedo, e numa segunda apresentação na direção oposta.

Segundo Carina Moutinho, da organização, estas ações integram o projeto azevedo, no âmbito da micro-história #centroculturalmovel, através da qual se propõe a experimentação de uma prática transgressora de fronteiras e potencialmente estimuladora de acesso à participação cultural.

A Lovers&Lollypops assume a curadoria deste ciclo, "capaz de potenciar o cruzamento entre múltiplas comunidades da cidade, e ensaiar um laboratório de experimentação sobre paisagem", salienta.

A validação do título Andante para a viagem serve como bilhete para o concerto.

Face às contingências decorrentes da pandemia de covid-19, a lotação do autocarro é reduzida e o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social.

São disponibilizados os horários a partir de diversas estações da linha, sendo possível entrar e sair em qualquer uma delas, dando oportunidade a que mais pessoas possam usufruir e partilhar desta experiência.

O concerto é exatamente o mesmo em ambas as direções.

Este sábado, está prevista a atuação de Samuel Martins Coelho, a 05 de junho atua Arianna Casellas, a 12 de junho Julius Gabriel e, no dia 19, Conferência Inferno.

A atuação começa pelas 17h05, nos Aliados, passa pelas paragens de São Lázaro, Campanhã, Freixo e Azevedo, fazendo o percurso inverso a partir das 18:11 e retornando ao ponto de partida pelas 18:34.

Numa colaboração entre a Pele e a Lovers&Lollypops, o "programa de criação artística regenerativa" propõe estabelecer o diálogo entre o território de Azevedo (Campanhã, Porto), comunidades residentes e criadores nacionais e internacionais.

"azevedo desperta processos de criação coletiva e de participação comunitária, promovendo a ativação de espaços comuns através da intervenção artística", sublinha a organização que irá desenvolver quatro micro-histórias: #satelite, #centroculturalmovel, #lugarcomum e #parlamentoexpandido.

"Cada uma será alimentada pelo diálogo entre as comunidades residentes e criadores convidados, numa investigação partilhada e dinamizadora de outras formas culturais identitárias", esclarece.