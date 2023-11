Autocarros de maior dimensão voltam a entrar no hospital de Loures a partir de sexta-feira

Os autocarros de maior dimensão vão voltar a poder aceder ao recinto do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, a partir de sexta-feira, informou esta terça-feira a Câmara Municipal de Odivelas, um dos municípios servidos pela unidade hospitalar.

"Face às diligências realizadas pelos presidentes das câmaras municipais de Odivelas e de Loures, os autocarros de tipologia Midi (maior dimensão) voltarão a aceder ao interior do recinto do Hospital Beatriz Ângelo, a partir de 01 de dezembro", pode ler-se na nota divulgada pela Câmara Municipal de Odivelas.

A autarquia, presidida por Hugo Martins (PS), explica que foi acordado um protocolo de colaboração entre as autarquias, a entidade gestora do HBA e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, de forma a "repor a normalidade na circulação de viaturas de transporte público rodoviário, no interior do recinto hospitalar, facilitando o acesso e a deslocação dos utentes".

A decisão de proibir a circulação de todos os autocarros no interior do HBA estava a ser contestada pelos utentes da unidade hospitalar, que alertavam para as dificuldades de acesso que teriam as pessoas com problemas de locomoção.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, no distrito de Lisboa, funcionou até 19 de janeiro de 2022 no regime de PPP, sendo gerido, até então, pelo grupo privado Luz Saúde.

Atualmente, a unidade hospitalar tem gestão pública, assente no modelo de entidade pública empresarial (EPE).

A unidade hospitalar abriu em janeiro de 2012 para servir 278 mil habitantes dos concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço, todos no distrito de Lisboa.