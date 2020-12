Autocarros de turismo vão reforçar oferta na Área Metropolitana do Porto a partir de janeiro

A Área Metropolitana do Porto (AMP) disse esta sexta-feira acreditar que, em janeiro, os autocarros de turismo contratados para fazer o reforço da oferta de transporte público já estarão operacionais, assegurando um aumento do serviço nas horas de ponta.

A solução de reforçar a oferta com recurso aos autocarros turísticos foi anunciada, no início de novembro, pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, que avançou que as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto teriam 1,5 milhões de euros para aquisição de serviços de transporte.

"Eu acredito que, passando este momento de Natal e Ano Novo (...), possamos em janeiro arrancar com este reforço", adiantou o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração das novas instalações daquela entidade.

O autarca sublinhou, contudo, que o reforço da oferta nos transportes públicos está já a acontecer desde setembro, sendo os custos suportados pelos municípios.

"Acreditamos é que esse reforço pode ainda ser melhorado sobretudo nas horas de ponta", disse, indicando que a AMP vai receber 750 mil euros do Governo para implementar esta solução.

De acordo com Eduardo Vítor Rodrigues, o contrato com o Governo foi assinado na semana passada, estando, neste momento, a AMP a contratualizar com os operadores "de forma a suprir lacunas".

"Em alguns casos o que estamos a fazer é adequar as características dos autocarros (...), mas temos depois uma segunda questão para resolver, e que vamos resolver nos próximos dias, e que é a colocação dos validadores nos próprios autocarros. Não basta alugar os autocarros, é preciso depois que eles passem a ter os validadores", explicou.

Desde o dia 25 de novembro que o transporte público feito pela CP, Fertagus e Metro Transportes do Sul na Área Metropolitana de Lisboa (AML) foi reforçado com 70 autocarros turísticos durante as horas de ponta.

Em comunicado, à data, a AML explicou que o reforço de oferta tem um custo de 750 mil euros e que estes transportes irão decorrer diariamente durante 62 dias.

