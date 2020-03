Autoeuropa reduz produção por falta de funcionários durante pandemia de coronavírus

A Volkswagen Autoeuropa anunciou esta segunda-feira em comunicado que teve de reduzir o volume de produção diária na fábrica de Palmela de 890 para 744 unidades devido à falta de funcionários.O turno da noite foi cancelado e o da manhã também, isto porque há várias dezenas de empregados em isolamento social, em casa, com os filhos, devido ao encerramento obrigatório das cresches e escolas de todo o país. Tal como oavança na edição de hoje, a empresa admite em comunicado ter em quarentena preventiva sete dos seus mais de cinco mil funcionários, por terem regressado recentemente de países de risco. No entanto, nenhum deles apresenta para já qualquer sintoma.A gigante automóvel anuncia ainda que estará em permanente contacto com a casa mãe, na Alemanha pelo que para já não demonstra vontade de parar a produção. Os trabalhadores não andam satisfeitos com a decisão de não fechar portas e acusam a empresa de colocar o lucro acima da saúde dos trabalhadores.