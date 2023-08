Autoeuropa suspende produção devido a falta de peças de fornecedor esloveno

A fábrica da Autoeuropa, em Palmela, vai suspender a produção a partir da primeira quinzena de setembro, devido à falta de peças provenientes de um fornecedor severamente afetado pelas cheias de agosto na Eslovénia, anunciou esta segunda-feira a empresa.

"Na origem do problema está a falta de peças produzidas por um fornecedor na Eslovénia e que são essenciais à construção de motores", justifica a empresa do grupo Volkswagen em comunicado enviado esta segunda-feira aos trabalhadores, adiantando que o fornecedor esloveno foi "severamente afetado pelas cheias que aconteceram no início de agosto".

No comunicado enviado esta segunda-feira aos trabalhadores, a que a agência Lusa teve acesso, a fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal, não adianta qualquer data previsível para o reinício da produção.