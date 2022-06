Autópsia de João Rendeiro em Portugal já foi realizada

A autópsia ao corpo do ex-banqueiro João Rendeiro realizou-se este sábado, confirmou aoa advogada de Maria de Jesus Rendeiro, adiantando ainda não ter sido informada do resultado ou de previsão para a comunicação do relatório.O corpo do ex-banqueiro chegou na sexta-feira de manhã a Lisboa, proveniente da África do Sul. A família de João Rendeiro pediu para ser realizada uma nova autópsia ao corpo por considerar que há "vários indícios de que se tratou de um crime".A advogada de Maria de Jesus Rendeiro referiu ainda que a família pediu o relatório da autópsia realizada na África do Sul através do consulado português naquele país, que indicou que o enviaria quando o recebesse.João Rendeiro, de 69 anos, foi encontrado morto no dia 12 de maio, na prisão de Westville em Durban.O antigo presidente do BPP estava detido na África do Sul desde 11 de dezembro de 2021 a aguardar extradição, após três meses de fuga à justiça portuguesa para não cumprir pena em Portugal.