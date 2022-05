O corpo de Afonso José Jesus, o rapaz de 15 anos que morreu colhido por um toiro, no dia 21 deste mês, nas Festas da Moita, continua na morgue do Hospital do Barreiro, para autópsia. Maria de Fátima Filipe morreu no dia 22, no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra). O corpo esteve uma semana na unidade hospitalar e mais tarde no Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, até ser realizada a autópsia.









