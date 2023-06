Autor do cartaz com ministro da Educação queixa-se de "pressões externas"

O autor do cartaz onde o ministro da Educação, João Costa, é retratado com um lápis espetado num olho, queixa-se de "pressões externas" e "silenciamento" por não ver a sua obra exposta, ao contrário do que lhe foi prometido.



O desenho, da autoria do professor Pedro Brito, foi aceite no dia 16 de junho para integrar a exposição ‘Inclinação para o proibido’, que terá lugar de 3 a 21 de julho, em Lisboa, mas três dias depois o Comité, que tem uma parceria com o COMBART, Conferência internacional Sobre Arte, Ativismo e Cidadania, organizado pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, recuou na decisão e enviou um email ao autor, dizendo que não vai expor o cartaz. Alega que "não se havia apercebido da dimensão da polémica" em torno do cartaz do ministro da Educação e, principalmente, da caricatura do primeiro-ministro. "Fui cancelado! O Portugal democrático e livre, onde todos têm uma voz, mas quando esta se torna incómoda e demasiado audível, surgem os ‘agentes do silenciamento’", queixa-se Pedro Brito.





Esta quinta-feira, o Comité lamentou o erro inicial – aceitar o cartaz de João Costa – e justificou a recusa com "o cariz violento" de alguns trabalhos de Pedro Brito.

A comissão organizadora do COMBART esclarece que "estabeleceu uma parceria com o Comité, no âmbito da realização da conferência, no sentido do desenvolvimento de uma iniciativa artística e cultural que obedecesse aos princípios e temáticas fundamentais da conferência"."Tal como expressamente reiterado na comunicação emitida pelo Comité, a comissão organizadora do COMBART, não teve qualquer papel na decisão tomada pelo Comité relativamente ao cartaz do senhor Pedro Brito", diz a comissão organizadora do COMBART. Esclarece ainda que a exposição "Inclinação para o Proibido" é da inteira responsabilidade do Comité, sendo esta entidade responsável pela curadoria da mesma.

A comissão organizadora diz que é alheia à decisão do Comité, embora respeite "a liberdade de decisão dos curadores nesta matéria". Lamenta que Pedro Brito, o autor do cartaz, fale numa "associação falaciosa dos centros de investigação e da comissão organizadora do COMBART a algum tipo de pressão ou censura face ao seu cartaz".