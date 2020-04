Autores de compassos a contas com a Justiça

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Contra todas as recomendações, tanto da Igreja como das autoridades de saúde, realizaram-se, no domingo, mais de duas dezenas de pequenos compassos, em diversas aldeias do Norte do País e, na maioria dos casos, à revelia dos respetivos párocos. O Ministério Público quer ouvir os promotores destas iniciativas, que incorrem numa pena até três anos de cadeia.Os casos de maior gravidade ocorreram em lares de terceira idade,...