Autoridade alerta para agitação marítima na costa algarvia

Previstos ventos de 56 quilómetros por hora e ondulação forte.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) anunciou esta segunda-feira que a costa algarvia será afetada por condições de agitação marítima provenientes de sueste, conhecida como 'Levante', prevendo-se ventos de 56 quilómetros por hora e ondulação forte.



"Estas condições irão atingir a costa sul a partir de terça-feira, dia 25 de setembro, até sexta-feira, dia 28 de setembro", refere a AMN em comunicado.



Segundo a AMN, o pico do 'Levante' está previsto, para a madrugada de quinta-feira, "em que se preveem ventos que poderão atingir cerca de 56 quilómetros por hora e ondulação com altura significativa de cerca de dois metros junto à costa, e 2,5 metros ao largo".



A AMN acrescenta que a situação de 'Levante' vai coincidir com um período de marés vivas, sendo que a maior preia-mar irá registar 3,7 metros, na quarta-feira, pelas 16h18.



"Apesar de este fenómeno ser regular na costa sul, recomenda-se que os banhistas e todos os que pratiquem atividades lúdicas no mar (embarcações de recreio, motas de água, gaivotas, entre outros) tenham atenção", salienta.



A AMN recomenda ainda que se deve optar por praias vigiadas, respeitar a sinalética das praias, manter uma hidratação permanentemente, evitando os períodos de maior exposição solar, nadar sempre paralelamente à praia ou evitar atividades lúdicas ou passeios no mar em condições menos favoráveis.