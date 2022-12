A Autoridade Marítima está a colaborar, esta quarta-feira, em Cascais, com os esforços de esgotar as águas do parque de estacionamento subterrâneo do hotel Baía, da subestação elétrica da Abóboda e de várias moradias na Parede.

Segundo apurou o CM, estão a ser usadas diversas motobombas da Direção de Combate à Poluição no Mar.

Todas as zonas em questão sofreram alagamentos devido às fortes chuvas da madrugada e manhã desta terça-feira.