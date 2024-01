Autoridade Marítima faz plano de contingência e monitoriza plástico em praias espanholas

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) disse esta quarta-feira que está a monitorizar as partículas de plástico que deram à costa em Espanha, tentando antecipar uma eventual deslocação para Portugal, e a preparar um plano de contingência para remover o material.

"A Autoridade Marítima, em colaboração com o Instituto Hidrográfico da Marinha, está a monitorizar a situação dos plásticos que deram à costa na Galiza e a fazer cálculos de deriva para, com base no vento, ondulação e correntes, tentar saber com a maior antecedência possível a probabilidade de chegarem a Portugal", explicou à Lusa o porta-voz da AMN e da Marinha.

Por outro lado, a AMN está a "preparar um plano de contingência, no âmbito do plano Mar Limpo, para remover as partículas de plástico caso cheguem à costa portuguesa".