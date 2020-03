Autoridade ouve trabalhadora obrigada a sentar-se em balança de supermercado

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) esteve reunida, na segunda-feira, com Amanda Nascimento, a jovem de 23 anos que foi obrigada a passar quatro dias consecutivos sentada numa balança de um supermercado, em Faro.A jovem estava impedida de trabalhar mas recebeu ordens da ACT para voltar a exercer funções.Quando voltou ao trabalho após baixa médica, na quarta feira passada, recebeu ordens da sua chefia para permanecer sentada, durante o seu horário laboral, numa balança do anexo do supermercado.