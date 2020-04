Autoridade para as Condições do Trabalho fez mais de 900 ações inspetivas em março

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse esta quarta-feira quem em março a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) realizou mais de 900 ações inspetivas relacionadas com a crise provocada pela pandemia de covid-19.

"Em março, relativamente às matérias de covid-19, foram realizadas 939 ações inspetivas", disse Ana Mendes Godinho numa audição parlamentar na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD sobre as respostas sociais do Governo no âmbito da pandemia.

De acordo com o deputado José Soeiro, o Bloco de Esquerda recebeu mais de 1.000 denúncias, desde despedimentos de trabalhadores precários, imposição unilateral de gozo de férias e recusas de teletrabalho ou desrespeito pelas normas de proteção.