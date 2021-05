Autoridade Tributária com menos 604 trabalhadores do que o previsto em 2020

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) fechou o ano de 2020 com 11.021 trabalhadores, um número inferior em 604 face ao que estava planeado e com menos 222 do que tinha no final de 2019.

Segundo o Relatório de Atividades de 2020 da AT, o valor inferior ao previsto em 604 trabalhadores deve-se sobretudo à "incapacidade de repor os trabalhadores saídos por motivo de aposentação (244), falecidos (30) e outros motivos (30)".

O total de 11.021 trabalhadores registado no final de 2020 (que compara com os 11.625 planeados) representa, ainda assim, o segundo número mais elevado dos últimos cindo anos, sendo apenas ultrapassado pelos 11.243 registados no final de 2019.