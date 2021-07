Autoridades de saúde admitem adaptar medidas de isolamento para vacinados contra a Covid-19 que têm contactos de risco

As autoridades de saúde admitem adaptar as medidas de isolamento para os vacinados contra a covid-19 que têm contactos de risco, mas lembram que sempre foi possível antecipar este período, com um teste negativo ao 10.º dia.

"Em Portugal o período de isolamento é de 14 dias. Desde há meses, começando-se a compreender melhor o período de incubação da infeção, foi dada a possibilidade de, numa avaliação individual, as autoridades de saúde poderem, perante teste negativo ao 10.º dia, terminar o isolamento nesse dia", explicou o coordenador da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19, Válter Fonseca.

Em entrevista à agência Lusa, questionado sobre se as autoridades equacionavam alterar as medidas a cumprir por quem tem um contacto de risco, mesmo estando vacinado, o responsável afirmou: "Essa possibilidade de avaliação de caso de risco, caso a caso, sempre foi possível".