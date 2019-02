Autoridades de Saúde do Algarve confirmam cinco casos de papeira

Autoridades estão a trabalhar para "conhecer a verdadeira dimensão" do surto.

Por Lusa | 12.02.19

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve revelou esta terça-feira a existência de cinco casos de papeira, numa situação surgida em Vila Real de Santo António, estando as autoridades a trabalhar para "conhecer a verdadeira dimensão" do surto.

Perante informações que davam conta da existência de múltiplos casos desta doença numa escola de Vila Real de Santo António, distrito de Faro, a agência Lusa questionou a ARS do Algarve e o seu Departamento de Saúde Pública e Planeamento reconheceu a existência de cinco casos de parotidite epidémica confirmados e dois em análise.

"Neste momento existem cinco casos confirmados, dois a aguardar repetição de análise no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e alguns casos prováveis sob investigação, os quais ainda se aguarda mais informação", adiantou aquele departamento numa resposta escrita enviada à agência Lusa.