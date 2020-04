Autoridades de saúde negam cerco sanitário em Castro Daire

A Direção-Geral da Saúde considera que não se justifica um cerco sanitário a Castro Daire, uma decisão que deixou "muito surpreendido" o autarca do município onde há 81 casos positivos de Covid-19, 140 pessoas aguardam resultado do teste e um óbito a registar.

Para travar o avanço do surto, as autoridades de saúde apenas acham necessário reforçar as medidas de contenção junto da população.