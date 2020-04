Autoridades intervém em funeral com cerca de 30 pessoas em Beja

As autoridades tiveram de intervir esta segunda-feira de manhã num funeral que se realizava no cemitério de Beja e que contava com a presença de cerca de 30 pessoas.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, as autoridades foram chamadas ao local ainda durante a realização da cerimónia fúnebre.





Os presentes, muitos dos quais se dirigiram a pé para o local, tentavam desobedecer à medida decretada pelo Estado de Emergência que permite apenas a presença de cinco pessoas nos funerais.Apesar de alguma revolta demonstrada, as autoridades conseguiram intervir e resolver a situação.