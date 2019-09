Autorização para comparticipação de medicamentos para o cancro depende de avaliação médica

O Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos considera que o acesso de doentes oncológicos a medicamentos que têm "efeito comprovado na diminuição ou recidiva" do cancro ou no aumento da probabilidade de sobrevivência está a ser travado pelas avaliações do Infarmed.



Em causa estão cinco fármacos ainda em avaliação fármaco-económica para poderem ser comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) mas que representam um encargo de dois mil a cinco mil euros mensais ao SNS por cada doente, e têm indicação para serem tomados entre seis meses e um ano.

Em resposta a estas acusações, a Autoridade do Medicamento garante que os critérios da avaliação para autorizações especiais dos medicamentos dependem apenas de critérios técnicos e clínicos da análise feita por peritos médicos.

Rui Ivo, presidente do Infarmed, em declarações à agência Lusa, põe de parte as questões do financiamento dos medicamentos como entrave à autorização.

O número de pedidos excecionais para medicamentos tem vindo a aumentar. Só este ano já foram feitos mais de 1100 pedidos, o que comparado com o ano 2015 representa três vezes mais pedidos.

De acordo com o Infarmed, dos pedidos feitos este ano, 859 foram aprovados.