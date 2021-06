A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) licenciou, na quarta-feira, os equipamentos de Radioterapia, do Hospital de Santa Maria, Lisboa. Há dois anos que os aparelhos, destinados ao tratamento oncológico, e que custaram 5 milhões de euros ao Estado, aguardavam a licença. Até então, os doentes realizaram a terapêutica em clínicas no exterior. Em comunicado, a APA, entidade responsável por licenciar este tipo de equipamentos, defende-se dizendo que o pedido foi iniciado a 9 de março.“Dessa apreciação, foi comunicada à entidade o provável sentido de decisão favorável à emissão de licença, embora condicionado à apresentação prévia de um conjunto de elementos em falta no pedido formulado. Este conjunto de elementos foi recebido a 31 de maio do presente ano”, adianta., o Santa Maria adianta que os equipamentos estarão em funcionamento já no próximo mês.