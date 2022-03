O medicamento Kaftrio, em associação com o Kalydeco, teve autorização para ser utilizado em meio hospitalar.O Infarmed divulgou esta quarta-feira o relatório de avaliação de financiamento público do remédio, que passa a poder ser utilizado no tratamento da fibrose quística, em doentes com idade igual ou superior a 12 anos, que têm uma mutação específica.O fármaco ficou conhecido depois de Constança Braddell ter protagonizado, aos 24 anos, uma campanha de angariação de fundos para o comprar.