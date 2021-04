Autotestes à Covid à venda em parafarmácias por menos de 10 euros

O Pingo Doce inicia esta quarta-feira, 31 de março, a venda de autotestes à Covid-19 em 25 parafarmácias Bem Estar na região de Lisboa. A partir desta quinta-feira, a venda será alargada às restantes lojas espalhadas pelo país, informa a cadeia de supermercados da Jerónimo Martins.



Segundo o comunicado, os testes serão comercializados "nesta fase inicial" em caixas de 25 testes com um custo por teste de 6,79 euros.



A partir da próxima semana está previsto o alargamento da venda destes testes "a todos os espaços Bem Estar, incluindo os que estão localizados no interior dos supermercados e não apenas as parafarmácias com balcão de atendimento".

Os resultados dos testes são obtidos entre 15 a 30 minutos.

"Depois das máscaras e do álcool gel, o Pingo Doce assume a linha da frente na disponibilização de produtos essenciais ao combate à pandemia, alargando agora a sua oferta aos auto testes de teste rápido de Antigénio para detecção de Covid 19 ", afirma Rita Cardoso, directora comercial da área de Bem Estar, do Pingo Doce, citada no comunicado.

A Well’s vai vender autotestes a partir desta quinta-feira, anunciou a empresa num comunicado divulgado esta quarta-feira. Cada teste irá custar 6,99 euros.



"A Well’s passa a disponibilizar a partir de amanhã, quinta-feira, nas suas lojas físicas de norte a sul do país, testes rápidos de antigénio da Roche Diagnósticos, de forma a antecipar os cuidados de saúde pública e ajudar a implementar as medidas de isolamento para conter a transmissão do vírus em Portugal", refere no comunicado.



"Estes testes podem, a partir de agora, ser adquiridos de forma unitária, em lojas físicas da Well’s em todo o Portugal Continental, pelo valor de 6,99 euros", adianta a empresa.



"A parceria estabelecida com a companhia de diagnósticos do grupo Roche, um dos mais reconhecidos grupos farmacêuticos do mundo, foi determinante para permitir à Well’s disponibilizar os primeiros autotestes de diagnóstico Covid-19 a todos os portugueses", diz João Cília, diretor-geral da Well’s, citado no comunicado.



A Well’s tem 280 lojas em todo o país, sendo que a maioria "irá disponibilizar os testes já esta quinta-feira, sendo que durante o dia de sexta-feira todas as restantes lojas de Portugal Continental disponibilizarão o teste", acrescenta o responsável.



Os autotestes são desenvolvidos pela empresa sul-coreana SD Biosensor e distribuídos pela suíça Roche.