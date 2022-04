Autovoucher com 336 mil adesões desde anúncio da extensão da medida para abril

O programa Autovoucher teve 336 mil novas adesões desde que no final de março foi anunciado o prolongamento do apoio para abril, segundo dados do Ministério das Finanças.

"Desde o seu prolongamento para abril, o que ocorreu em 25 de março, aderiram ao Programa Autovoucher 336 mil contribuintes", referiu fonte oficial do Ministério das Finanças em resposta à Lusa.

Depois de em março ter decidido aumentar de 10 para 40 cêntimos por litro, até ao limite mensal de 50 litros, o reembolso pago aos contribuintes registados no IVAucher, o Governo anunciou que a medida seria mantida em abril, continuando no patamar dos 40 cêntimos por litro.