Auxiliar de ação médica dos transportes de doentes dos hospitais de Coimbra em tribunal

Um auxiliar de ação médica, a exercer funções no Setor de Transportes de Doentes dos Hospitais da Universidade de Coimbra à data dos factos, foi acusado pelo Ministério Público por favorecer entidades transportadoras.









Segundo o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, o favorecimento concretizava-se não só na chamada preferencial de ambulâncias pertencentes às empresas em causa, em detrimento de outras, como “na requisição e validação de faturação de serviços, em espécie e valores, superiores aos devidos”.

O arguido é acusado da prática dos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio e de falsificação de documentos. De acordo com o comunicado do DIAP de Coimbra, foi igualmente deduzida acusação contra uma empresa de transportes de doentes em ambulância. O legal representante da empresa à data dos factos é também arguido neste processo que foi investigado pela Polícia Judiciária do Centro.