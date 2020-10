O Conselho Nacional de Educação (CNE) propõe que os assistentes operacionais e os técnicos que trabalham nas secretarias tenham, pelo menos, habilitações literárias ao nível do 12º ano. Já os técnicos especializados, como psicólogos, deverão ter, no mínimo, o mestrado. A proposta do órgão consultor do Ministério da Educação é justificada com o facto de a formação dos não docentes ser “determinante” para o sucesso escolar.









“São recomendações muito positivas porque cada vez mais é precisa dotação para lidar com as crianças e jovens. As mentalidades mudaram, há novas problemáticas. É precisa mais literacia para saber lidar com a heterogeneidade dos mais novos”, refere ao CM o presidente da Associação Nacional de Diretores, Filinto Lima.

A proposta do CNE defende ainda a criação de vagas nos quadros dos estabelecimentos escolares para técnicos especializados. Propõe ainda a contratação de informáticos “para apoio à manutenção e ao uso do equipamento tecnológico e à educação digital”, pode ler-se no documento. “Há muito tempo que estes profissionais deviam estar nas escolas. O Governo poupava milhares, ou até milhões de euros, se assim fosse. Com um técnico presente quando há uma avaria num computador a resolução é muito mais rápida”, explica Filinto Lima.