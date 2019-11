Auxiliares de educação passam a ser substituídos em 12 dias

O Ministério da Educação (ME) anunciou esta terça-feira que vai publicar um despacho que permite a substituição de funcionários após 12 dias de ausência ao trabalho. Até agora era preciso uma baixa médica de 30 dias para ser feita a substituição. Para render os auxiliares cada escola recorre a uma bolsa de recrutamento própria.O Governo anunciou a medida depois de muitos protestos de funcionários e pais de alunos desde o início do ano letivo. Esta terça-feira mesmo houve várias escolas fechadas por todo o País. Os diretores congratulam-se com o anúncio do ME mas dizem que não chega."É uma evolução positiva, até porque o primeiro atestado médico costuma ser de 12 dias e assim pedimos logo a substituição. Mas é uma gota no oceano para aquilo que as escolas precisam", disse ao CM Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, acrescentando: "Isto resolve as substituições, mas continua a haver um problema estrutural de falta de funcionários."A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais estima que as escolas precisam de mais seis mil auxiliares.As três escolas do Agrupamento Eça de Queiroz, em Lisboa, encerraram esta terça-feira de manhã devido a uma greve de funcionários. Só na Escola Básica (EB) Vasco da Gama "são 13 para 600 alunos", revelou a dirigente sindical Francelina Pereira. Em Leiria, a EB 2,3 Dr. Correia Mateus encerrou pelo mesmo motivo. Em Aveiro, a EB 2,3 de Aradas também fechou. Na EB Manuel António Pina, em Gaia, os pais protestaram contra a falta de auxiliares.