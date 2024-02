“Não é justo que profissionais com menos tempo de serviço, menos diferenciação e igual avaliação de desempenho aufiram uma remuneração-base mais alta que colegas com mais diferenciação e antiguidade.” Numa carta enviada à provedora de Justiça e aos partidos, 187 assistentes operacionais de Matosinhos referem “discriminação” e “inconstitucionalidade” criadas com a subida da base remuneratória da Administração Pública. Fez com que “profissionais com 1, 10, 20 ou 30 anos de carreira aufiram o mesmo”, indicam.





Pedem que seja “contabilizado todo o tempo de serviço a quem teve progressões abaixo da primeira posição da atual carreira”. A unidade local de saúde indica aoque “tudo foi feito devidamente”.