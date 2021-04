Avaliação bancária da habitação aumentou 11 euros em março

O valor mediano de avaliação bancária na habitação aumentou 11 euros (0,9%), para 1.185 euros por metro quadrado (euros/m2) em março face a fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação divulgado hoje pelo INE, em termos homólogos, a taxa de variação situou-se em 6,8% (5,7% em fevereiro), com o número de avaliações bancárias consideradas a ascender a cerca de 25 mil, mais 2,7% do que no mesmo período do ano anterior.

O maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma dos Açores (3,5%) e a subida menos intensa no Algarve (0,3%).

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 6,8%, registando-se a variação mais intensa no Norte (7,7%) e a menor no Algarve (2,9%), sinaliza o INE.