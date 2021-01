Avaliação pendente para 68 doses da vacina contra a Covid-19 após despiste de carrinha de transporte na A2

O Ministério da Saúde confirmou esta quarta-feira ao CM que dos 152 frascos da vacina da Pfizer que, de manhã, se encontravam numa carrinha de transporte que se despistou e tombou, "já há a confirmação de que 82 estão em bom estado". Outros 68 estão "sob observação, tendo dois frascos ficado inutilizados".O acidente ocorreu na A2, junto à Marateca, Palmela. Os frascos foram colocados nas viaturas da GNR que faziam a escolta e "imediatamente transportados [...] para o Centro Hospitalar mais próximo". As doses destinavam-se ao Alentejo e é preciso assegurar se "as suas propriedades" se mantêm, até porque durante algum tempo estiveram fora da temperatura ideal. Uma equipa farmacêutica e o Infarmed estão a avaliar o caso.Ainda esta quarta-feira seguiram outros frascos "de modo a garantir a continuidade do plano de vacinação, tal como previsto". O despiste ocorreu no sentido Norte-Sul e provocou ferimentos ligeiros no motorista, assistido pelos Bombeiros de Águas de Moura.