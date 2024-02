Já foi adjudicado o estudo técnico para a proposta do traçado-base do futuro metrobus, que irá ligar os concelhos de Faro (incluindo o aeroporto), Olhão e Loulé, anunciou esta segunda-feira a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve. Irá servir uma população de 185 mil residentes em 24 paragens ao longo dos 38 km de extensão.





Segundo esta entidade, a execução do programa-base permitirá definir “o estudo do traçado, a proposta de localização das paragens, o veículo estabelecido e os custos de construção das infraestruturas e do material circulante”.

Avança metrobus para o Aeroporto de Faro







O projeto está integrado no Portugal 2030 e será desenvolvido em parceria com as autarquias de Loulé, Olhão, Faro, Universidade do Algarve, ANA Aeroportos e Turismo do Algarve. De acordo com o traçado proposto, a linha do metrobus terá 24 paragens e irá ligar o centro de Loulé à cidade de Olhão, passando por Faro, Aeroporto Gago Coutinho, os dois campus da Universidade do Algarve e o Parque das Cidades. A construção terá que estar concluída até 2029 e estima-se que poderão ser feitas 40 mil viagens por dia.