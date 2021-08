Avanço do mar devido às alterações climáticas ameaça Portugal

Portugal vai sofrer, nos próximos nove anos, uma transformação radical da costa devido à subida do nível do mar. Peniche voltará a ser uma ilha. No estuário do Tejo , o mar da Palha duplicará de área, com a Lezíria a ficar submersa. Um impacto semelhante será observado no estuário do Sado.As previsões são da responsabilidade da ‘Climate Central’, uma organização internacional de cientistas que faz os cálculos com base em imagens recolhidas, por satélite, pela NASA. O resultado obtido à escala global para 2030 coloca Portugal em risco. A ria de Aveiro irá perder a quase totalidade do cordão dunar que a separa do Atlântico. O mesmo ocorrerá no Algarve, com boa parte das ilhas na ria Formosa a ficarem submersas.