Avaria em ar condicionado obriga ao encerramento temporário das salas do bloco operatório em Faro

Uma avaria no ar condicionado obrigou, na madrugada desta quinta-feira, ao encerramento temporário das quatro salas do bloco operatório no hospital de Faro.Segundo aquilo que oapurou, por volta da 01h00 os funcionários e a administração da unidade hospitalar terão notado que as salas do bloco estariam com temperaturas demasiado elevadas.As temperaturas, que rodariam os 25 graus, não seriam aconselháveis para a realização das cirurgias. Como tal, as intervenções foram transferidas para o serviço ambulatório do hospital de Faro. Das oito cirurgias marcadas, quatro foram adiadas - tendo apenas sido realizadas as mais urgentes.Por volta das 14h00 desta quinta-feira prevê-se que a situação, em pelo menos duas das salas do hospital em questão, esteja resolvida.