Avaria no Metro de Lisboa obriga passageiros a caminhar na linha até à estação do Aeroporto

Composição apresentou problemas à entrada da estação este sábado de manhã.

16:50

Uma avaria numa composição do Metro de Lisboa à chegada à estação do Aeroporto obrigou, este sábado de manhã, os passageiros a caminharem junto à linha até à plataforma.



O comboio apresentou problemas à entrada da estação e os procedimentos de segurança foram ativados para que as pessoas fossem retiradas. O alerta para o incidente foi dado pelas 12h15.



A circulação na Linha Vermelha sofreu constrangimentos e foi retomada na totalidade pelas pelas 13h48, adiantou fonte do Metropolitano de Lisboa ao Correio da Manhã.



A composição avariada foi encaminhada para as oficinas.